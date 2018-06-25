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Эксперты составили рейтинг самых точных и популярных животных-оракулов чемпионата мира по футболу. В него вошли семь предсказателей из разных российских городов, пишет "Российская газета", ссылаясь на "Тур Стат".
Рейтинг составлялся при учете следующих критериев: правильность сделанных прогнозов, а также популярность оракулов в Сети.
В топ попали кот Ахилл из петербургского Эрмитажа, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, екатеринбургский лемур Спартак, выдра Гарри в Сочи, олень Яша из Мособласти и самарская коза Забияка.
Подчеркивается, что Ахилл правильно определил победителей в матчах РФ - Саудовская Аравия (14 июня), Иран — Марокко (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня).
Медведь Яков Потапыч с тапиром Клеопатрой верно определили по четыре победителя. Выдра из Сочи оказалась очень патриотичной и точно указала на победу российской сборной в двух матчах.
Издание отмечает, что предсказатели, конечно, угадывали не всегда, но у выбранных питомцев все же оказалось гораздо меньше неверных пророчеств.
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