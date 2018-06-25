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Движение будет ограничено на трассе под Барнаулом вечером 26 июня из-за военных учений, предупреждает Госавтоинспекция Алтайского края.
"В связи с проведением военных учений 26.06.2018 будет ограничено движение с 21 часа 00 минут до 23 часов 30 минут на автодороге "населенный пункт Косиха – автодорога Р-256 – населенный пункт Украинский – полевой район (стела "Колоски")", — уточняют в ГИБДД.
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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