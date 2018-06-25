Фото: eurorussians.com
Войска НАТО в случае конфликта с РФ могут проиграть первую фазу войны из-за бюрократии и плохих дорог. Пока основные части альянса будут добираться до границы на Востоке, армия РФ займет всю Прибалтику, пишет РИА Новости, ссылаясь на The Washington Post.
Издание уточняет, что проблемы были выявлены в ходе военных игр, которые провело американское командование в Европе. К примеру, тяжелая американская техника возвращалась из Грузии в Германию (место постоянной дислокации) четыре месяца по железной дороге — все это время военные оставались без средств передвижения.
Агентство отмечает, что рельсы на железных дорогах в Прибалтике шире западноевропейских, в связи с чем технику приходилось разгружать и вновь загружать. Венгерским пограничникам не понравился способ сцепления бронетранспортеров с вагонами, поэтому военные США были задержаны еще на несколько дней.
Обычные трассы в восточной Европе не подходят не только из-за плохого состояния дорожного полотна, но и географических особенностей. Например, двухполосная трасса из Польши в Литву проходит между озерами, и если хоть одна крупная машина перевернется, движение может быть надолго заблокировано. Мосты же могут обрушиться под тяжелой техникой.
Что касается бюрократии, в статье приводится пример с переброской техники по территории Германии: делать это можно лишь в будние дни и ночью, а Швеция просит предоставлять заявку на передислокацию войск за три недели. Если будет объявлена реальная война, бюрократические проволочки, пишет издание, будут отменены, но при локальном конфликте время все равно может быть потеряно.
Комментарии