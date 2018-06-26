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Период аномальной жары с грозами, градом и сильным ветром продолжается в Алтайском крае. В регионе действует штормовое предупреждение из-за высоких температур воздуха и высокой пожароопасности.
Согласно данным алтайского ЦГМС, во вторник, 26 июня, дневные температуры в крае составят +26...+31 градус. В отдельных районах ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
В Барнауле дождь, гроза, возможен град. Дневные температуры в краевой столице составят +27...+29 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что в контексте сложившейся погоды в Алтайском крае может повториться ураган, подобный тому, который накрыл Барнаул вечером 23 июня.
В Барнауле такая буря, как отмечали в алтайском ЦГМС, способна повториться 27 или 28 июня.
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