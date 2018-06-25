Понедельник
25 июня любители футбола смогут поболеть за российскую сборную. В этот день в нескольких барах пройдут трансляции игры Россия-Уругвай. В 21:00 болельщиков ждут в клубе "Питер", банкет-холле "Ганс", пабах Fox и "Ганс" (18+).
Также посмотреть игру можно будет в официальной фан-зоне Алтайского края в Парке спорта Алексея Смертина (0+), которая откроет свои двери в 18:00. Вход свободный.
Вторник
Ключевой кинокартиной, вышедшей на большой экран в прошлый четверг, можно считать "8 подруг Оушена". По сюжету, команда уникальных в своем деле специалистов попытается украсть бриллиантовое колье с шеи всемирно известной актрисы на балу в Метрополитен-музее. А получится ли у них это — смотрите в кино.
Среда
В театре драмы в 18:30 можно будет отметить День молодежи. Студия старинного танца "Северная сторона" в различных костюмах выступит на площади перед фонтаном (0+). Подробнее в группе мероприятия.
В это же время студия К.Э.Р.О.Н. проведет очередное занятие по рисованию с обнаженной натуры (18+). В течение двух часов участники будут учиться делать небольшие наброски за короткое время. Подробнее в группе.
Четверг
В 18:30 в филармонии пройдет музыкальный вечер "В ритме вальса" (6+), участие в котором примет симфонический оркестр и дирижер — Дипломант Всероссийского конкурса и театральной премии "Золотая маска" Дмитрий Лузин. В программе произведения Штрауса, Глинки, Глазунова, Чайковского, Гуно, Равеля, Ребикова, Хачатуряна, Шостаковича, Гаврилина, Сибелиуса и Прокофьева.
Пятница
Завершить рабочую неделю можно в клубе "Питер" (18+). Гостей заведения ждут авторская программа и зажигательные каверы в разных стилях от группы "Провинция".
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