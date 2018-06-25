Фото: gdb.rferl.org
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг повышения пенсионного возраста. Об этом пишет Life.
"Не стал бы сгущать краски", — заявил официальный представитель Кремля, признав, что инициатива кабмина является социально резонансной и значимой темой.
Песков отметил, что на текущем этапе президент РФ Владимир Путин не участвует в экспертных обсуждениях данной темы, конечная цель которой — повышение пенсий в стране. Что касается рейтинга правительства и главы РФ, то Путин относится к этому прагматично, добавил он.
"Путин весьма прагматично к этому относится, и для него главное — это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей всегда для него превыше всего", — заключил пресс-секретарь президента.
Напомним, ранее правительство направило в Думу законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По заявлению кабмина, это поможет ежегодно повышать пенсионные выплаты на тысячу рублей.
Комментарии
интересы людей всегда для него превыше всего", — заключил пресс-секретарь президента.
Ну да, о ротенбергах, тимченках и других виолончелистах надо думать, а вы тут со своими жалкими пенсиями ...
Одно немного успокаивает, депутаты готовят закон, кандидатам в пенсионеры не дожившим до пенсии, похороны будут за государственный счет
Это как понимать? Для президента главным является продолжение работы, исполнение обязанностей главы государства. Президент никогда не оглядывается на рейтинг: интересы людей для него превыше всего». Таки они (правящая элита) его "задвинули"!
кто такой песков чтобы давать указания населению, он - пресс секретарь и не его дело командовать населением. Он много на себя берёт
для него главное — это продолжение работы
На кого работаешь, дядя?
Ни одного агента ЦРУ не волновали интересы жителей России. Чем объяснить разруху в стране больше, чем после ВОВ? 80% пром.предприятий уничтожены.
Население 50+ годиков, должно сполна хлебнуть "стабильности" за которую они постоянно голосовали. Реформу поддерживаю. Хочу что бы стало ещё хуже рыссиянам и ещё лучще их отцам-олигархам. Аминь.
92% населения против повышения пенсионного возраста, а правительство за. Агитирует за колхоз.
Опять "пургу гонит" (с)
Скажем твёрдое и решительное - НЕТ, засилью патриархата и сделаем для женщин выход на пенсию в 65!! Долой дискриминацию и прочий сексизм! Скажем нет угнетению женщин!!
25.06.2018 18:43
- гость -
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Не переживай. Найдутся желающие и тебя помучить или быстро избавить от мучений.
92% населения против
Зато на выборах 76% было за, теперь получите и распишитесь..
98% против данной реформы. Интересно, что по ТВ показывают пенсионеров, которые за данную реформу, но которые получают уже пенсию и не собираются от нее отказываться.
19.00 всё пральна делают. Паханат подвинул одних и за их счёт подкинет крапаль другим.
"Разеляй скам и будь п,ы,н,ь,кой!" (с)
которые получают уже пенсию и не собираются от нее отказываться
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Те думают о детях и внуках, которым придется отдавать часть пенсии.
Скам должен страдать.
А зачем вам пенсия, если вы до неё не доживёте?
А почему женщинам сделали 63? Почему не 65?
25.06.2018 18:49
Зато на выборах 76% было за, теперь получите и распишитесь..
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Все бюлетени посчитали как за Путина, проверять не дают.
Говорят, что если не доживаешь до пенсии, то на твоих льготных похоронах будет БЕСПЛАТНО играть музыка Ролдугина. Это правда?
19.15 так там на выборах Путина явочка была смешная. Теперь как в старину - лишают зодчих зрения ..и жизни Жизни не всмысле прекращения биологических процессов в тушке горе-недопенсионера..а в...
Ну что, как вышли на пенсию? (с)
Шёл всего лишь 4 месяц правления нового президента Великой России. Поднят НДС, пенс.возраст, цена на топливо, жкх..
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Россияне кричат: ГОООООЛ!!!
Сынок Пескова Коля Чоулз подозрительно похож на Кеосаяна(друга Пескова).. к чему бы это? Не, ну о бастардах Кабаевой вообще речи нет.
На дерьмо уже изошлись клоуны
29.40
Ты буратино , свой нос для папы карлы сберег бы, суешь куды попало.