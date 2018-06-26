2ГИС сделал поиск по квартирам и подъездам

Найти необходимый вход в здание можно, зная лишь номер квартиры. Все данные собирали пешие специалисты 2ГИС, так что обновление позволяет найти самый точный маршрут до подъезда.
2ГИС начал показывать на карте подъезды жилых домов — информацию собирали пешие специалисты, они вносили в базу расположение подъездов и указанные на них диапазоны квартир. Новая функция позволяет не только экономить время, но и строить более точный маршрут — зная нужный вход, вы можете проложить к нему оптимальный путь. Подъезды добавлены в большинстве домов Барнаула и Новоалтайска.
Одна из самых удобных особенностей обновления — у большинства подъездов указаны диапазоны квартир. Это значит, что нужный вход в жилое здание теперь можно найти в 2ГИС, зная только номер дома и номер квартиры.
К примеру, пользователю нужно узнать, в каком подъезде 121-го дома на улице Папанинцев находится квартира № 170. Открываем приложение и вводим: "Папанинцев 121 кв. 170". Получаем ответ: нужная квартира находится в пятом подъезде — теперь можно не тратить время на поиск нужной двери во дворе.
Во время работы над этим обновлением специалисты производства 2ГИС нашли в городах дома-рекордсмены.
Барнаульские многоэтажки проиграли новоалтайским в количестве подъездов, но стали лидерами по многоквартирности. Самыми многоподъездными домами в Барнауле оказались дома на Энтузиастов, 28, Попова, 88, Горно-Алтайской, 15 — в каждом из них по 15 подъездов. Для сравнения: в самом многоподъездном новоалтайском доме 20 подъездов. Одним из самых многоквартирных домов в Барнауле считается Антона Петрова, 254 – здесь уместились 616 квартир.
Комментарии
Круто, молодцы. Интересно, что это бесплатно. За счет чего рентабелен 2ГИС, за счет рекламы? Хороший сервис