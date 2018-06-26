Фото: avito.ru
Шестикомнатную квартиру площадью 160 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на восьмом этаже панельного дома по улице Интернациональной.
"Шесть комнат: столовая (18,6 кв. м), гостиная (33,5 кв. м), кабинет (12 кв. м) и три спальни. Возможно переделать на две трехкомнатные квартиры. Два санузла. Три лоджии, окна квартиры выходят на четыре стороны. Во дворе парковка, новая детская площадка", — отмечает автор объявления.
Рядом также расположены школа, детский сад и остановка общественного транспорта.
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