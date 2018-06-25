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Вооруженные силы Украины проводят испытания роботизированного боевого комплекса "Охотник". Об этом пишет РБК, ссылаясь на страницу кабмина страны в Facebook.
В ходе испытаний военные проверят возможность "Охотника" преодолевать препятствия, а также то, как он справится с огневыми, техническими и инженерными задачами. В сообщении сказано, что робота можно вооружить пулеметом, автоматическим гранатометом, противотанковым комплексом, пушкой.
В сообщении подчеркивается, что после испытаний армия Украины возьмет боевого робота на вооружение. "[Охотник] усилит нашу оборону против агрессора", — цитирует издание текст записи кабмина.
Отмечается, что украинский лидер Петр Порошенко сообщил 23 июня, что украинский научно-производственный комплекс "Искра" разработал новые радиолокационные станции. По его словам, они имеют "более высокие характеристики", чем предлагаемые на внешних рынках. "Эти станции должны закрыть украинское небо от врага", — подчеркнул президент, добавив, что их серийный выпуск начнется в следующем году.
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