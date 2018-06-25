Фото: soulshepherding.org
На кладбищах под Псковом, где в 2014 году похоронили десантников, предположительно, погибших в боях на востоке Украины, появились новые могилы солдат. Об этом пишет "Новая газета".
В репортаже сказано, что могилы "совсем свежие, с временными табличками". На них указано, в частности, что Всеволод Смирнов погиб в декабре 2016 года, Владимир Стеценко — в январе прошлого. А на одном из надгробий — Николая Григорова — указано, что тот погиб в авиакатастрофе 6 марта текущего года. Именно в этот день в Сирии рядом с российской базой Хмеймим разбился грузовой самолет, жертвами катастрофы стали 39 человек.
Издание добавляет, что четыре года назад на кладбище было много безымянных могил десантников. Теперь на них появились обелиски и стелы из черного гранита с именами, датами, портретами и символикой десанта.
"Коммерсант" напоминает, "Псковская губерния" в 2014 году писала, что двое солдат 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которых похоронили в конце августа на сельском кладбище под городом, могли погибнуть в ходе боевых действий на Украине. Расследование вел директор издания и депутат псковского парламента Лев Шлосберг. Минобороны отрицало информацию об участии псковских десантников в боях в Донбассе. Год спустя глава РФ Владимир Путин засекретил данные о военных потерях в мирное время.
Комментарии
Разглашая эту информацию, СМИ работают против страны. И это целеноправленно. За это наказывать надо. Это все равно, если бы в 39г писали бы л тех, кто воевал в Испании и помогал испанскому народу в те годы. Это расцениваю как предательство интересов России.
25.06.2018 19:38
инна
Не против страны, а против шайки ворья цепляющейся за власть. Нет тут никаких интересов кроме интересов членов кооператива.
Инна..инна..инннак у й...такие как ты и плешивый гном -Совок на палку колбасы обменяли. Поздно спохватилась. Была новость о том как прихватили вербовщика в К-рске что ли...и в принципе правовой статус его был схож с неким господином Маевичем..я всё жду когда его прихватят.