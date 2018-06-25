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Путин не сможет посетить футбольный матч Россия – Уругвай

, ИА "Амител"
Главе РФ не позволяет график

Фото: rusvesna.su

Российский лидер Владимир Путин не сможет в понедельник, 25 июня, посетить матч российской и уругвайской футбольных сборных в Самаре. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что президенту не позволит посмотреть матч рабочий график.

"Нет, к сожалению, нет. График не позволяет", — цитирует агентство слова Пескова.

Напомним, матч между Россией и Уругваем пройдет на "Самара-Арене" 25 июня. Встреча участников группы А начнется в 17:00 по московскому времени.

Путин присутствовал на матче открытия, в котором Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Во время второго матча, когда россияне играли против египтян, глава РФ летел из Минска в Москву.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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