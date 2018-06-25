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Синоптики не смогли определить силу урагана, пронесшегося над Барнаулом

, ИА "Амител"
Такие явления на сегодняшний день не прогнозируются нигде и никем, отметил главный синоптик Алтайского края

Фото: vk.com/barneos22, vk.com/incident_brn

Во время грозового шквала, который пронесся над Барнаулом и Новоалтайском 23 июня, ни одна метеорологическая станция на территории Алтайского края не зафиксировала порывы ветра более 18 метров в секунду. То есть ураган прошел полностью мимо станций — как нитка сквозь игольное ушко, отметил начальник ГУ "Алтайский ЦГМС" Александр Люцигер. Он подчеркнул, что это лишний раз доказывает, насколько данный процесс локален.

"Это локальный сформировавшийся грозовой очаг, который имеет очень ограниченные пространственные характеристики, очень быстро формируется и быстро перемещается в пространстве", — пояснил главный синоптик Алтайского края.

По его словам, прошел бы этот шквал чуть левее или чуть правее — по полям, то никто бы его даже и не заметил. В Барнауле же его мощь была усилена рельефом местности. И затронул он только центральную часть города, плюс Новоалтайск, а дальше пошел на спад. Именно поэтому его нельзя было спрогнозировать, — отметил специалист.

"Такие явления на сегодняшний день не прогнозируются нигде и никем. Поэтому они и носят вероятностный характер. Но штормовой прогноз о шквалистом ветре был составлен накануне и доведен был до всех. Другое дело, что порывы ветра прогнозировались до 24 метров в секунду", — сказал Александр Оскарович.

По словам Люцигера, сейчас о силе ветра специалисты могут судить, лишь основываясь на разрушениях, которые он нанес. "Анализируя эти разрушения, мы можем предполагать, что скорость ветра в это время превышала 25 метров в секунду. Сколько же на самом деле — инструментальных данных у нас нет".

В то же время синоптик отмечает, что рекорд он не побил. "За историю наблюдений в Барнауле были порывы ветра, которые достигали 40 метров в секунду. Такой ураган пронесся над городом в 60-е годы", — сообщил Люцигер.

Основное условие формирования этого природного феномена — аномально жаркая погода. А соответственно, при таких погодных условиях такое явление могло произойти в любой точке пространства. И также нельзя исключать, что подобное в Барнауле может повториться, тем более если учесть, что жара в регионе продолжится.

"Говорят, что снаряд в одну воронку два раза не падает. Так вот, с погодой это не действует и не исключено, что нечто подобное чуть в другом варианте у нас может повториться", — говорит синоптик.

В качестве примера Люцигер привел структуру развития аномального паводка в регионе в 2018 году, которая чуть было не привела к большой катастрофе: "За всю историю наблюдений в Алтайском крае в это время года по такой траектории два раза подряд в течение одной недели такие обильные осадки не заходили, как в этом году. В первый раз выпали жидкие осадки. Но зато второй раз нам повезло — к этому моменту успело прийти арктическое похолодание и все осадки у нас выпали снегом. Иначе была бы катастрофа. Это пример аномальности погодных условий, которые у нас происходят в связи с изменением климата".

Изменение климата – это, безусловно, глобальная проблема планеты, но свою лепту вносят и жители Алтайского края. Так, например, в 60-е годы в нашем регионе прекратились пыльные бури от того, что были высажены лесополосы, строго сориентированные по розе ветров. Сегодня многие эти лесополосы погибают, и проблема пыльных бурь вновь начинает вставать, правда, пока неявно, пока больше для земледельцев.

"Но главное, чему должна научить нас эта ситуация: если объявлено штормовое предупреждение, то людям хоть немного ответственнее надо к этому отнестись. А пока наш менталитет подчиняется общепринятому "авось пронесет". А потом начинаем пожинать плоды", — сказал начальник ЦГМС.

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Читайте также в сюжете: Ураган в Барнауле 23 июня
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.06.2018 19:27
- гость -

в 60-е годы в нашем регионе прекратились пыльные бури от того, что были высажены лесополосы, строго сориентированные по розе ветров. Сегодня многие эти лесополосы погибают и проблема пыльных бурь вновь начинает вставать
-----------------
Так деревья старые надо вырубать. -Так лесорубы рассуждают. Потом трава не расти.

0  0
25.06.2018 19:27
- гость -

Как-то не сходится: если этот ураган прошел, как пишут над несколькими районами Алтайского края, в т.ч. и над Рубцовском и двигался он на Барнаул с той стороны, то в чем проблема была его предсказать? Для этого даже синоптиком необязательно быть, достаточно иметь обычные средства связи. А ну да, понадеялись, что он уйдет в поля.

0  0
25.06.2018 19:32
Пионер

Ну не шмогли....

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