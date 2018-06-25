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Группа сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко внесла в Думу законопроект о введении Дня принятия Крыма. Об этом пишет RT.
Памятную дату предлагается установить 19 апреля. Называться она будет "День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи".
"Законопроектом устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)", — цитирует издание текст пояснительной записки.
Подчеркивается, что в названии даты отражены "подлинные геополитические события, которые побудили 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую".
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