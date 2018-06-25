ЧП на Оби, которое произошло с прогулочным кафе "Барракуда" во время урагана 23 июня в Барнауле, могло привести к очень серьезным последствиям, если бы не оперативные и не слаженные действия всех структур. Об этом сообщил Amic.ru начальник центра управления в кризисной ситуации ГУ МЧС РФ Алтайского края подполковник Борис Парпиев.

"Среагировали более, чем оперативно, поэтому нам удалось не допустить гибели людей и глобального происшествия", — отметил Парпиев.

По его словам, первое сообщение о ЧП с прогулочным кафе "Барракуда", которое столкнулось во время урагана с опорой нового моста, в управлении МЧС поступило в десятом часу вечера. Уже в течение 10 минут на место прибыло первое подразделение спасателей. Также была задействована оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, были подключены специалисты ГИСМ и других ведомств.

И команда катера, и спасатели сработали таким образом, что пассажиры даже не получили серьезных травм.

Хотя сначала в сетях и в некоторых СМИ пошли сообщения, что часть людей получили переломы. "Со стороны минздрава Алтайского края также были предприняты все меры и представлено необходимое количество машин "скорой помощи". За медицинской помощью обратились 15 человек. Их увезли в Центральную городскую больницу и после обследования отпустили домой. В основном граждане получили ушибы. Но это вполне понятно, учитывая условия, в которых они оказались", — отметил Парпиев.

По словам подполковника, грозовой шквал, налетевший на Барнаул, не стал для сотрудников МЧС полной неожиданностью: "На основании прогноза погоды от алтайского ЦГМС мы делаем прогноз чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края. 22 июня мы получили информацию о штормовом прогнозе, где проговаривалось, что порывы ветра могут достигать до 24 метров в секунду. На основании этого мы подготовили свой штормпрогноз, довели его до органов местного самоуправления и всех необходимых служб, прописав комплекс необходимых мероприятий для смягчения рисков, которые могли бы иметь место", — сообщил Парпиев.

Делать экстренную СМС-рассылку для людей о надвигающейся на город буре смысла не было: изменение погодных условий произошло хаотично и внезапно. С момента визуального образования на горизонте до момента наступления грозового шквала прошло всего около 5 минут, отмечают специалисты. Вначале пришла пыльная буря, а дальше очень быстро надвинулся грозовой шквал.

Циклон промчался по городу минут за 10-15, причем пик его продолжался 2-3 минуты, после этого начались обильные осадки, но это уже пошел спад шквала. Поэтому рассылка в любом случае пришла бы уже постфактум после урагана, уверен начальник центра управления в кризисной ситуации.

Напомним, 23 июня на Барнаул обрушился ураган, порывы ветра которого перевернули две грузовые фуры на Правобережном тракте, обрушили строительный кран, в результате чего погиб крановщик, было сорвано множество крыш, повалены деревья и разные конструкции. В результате сильного ветра произошло расцепление конструкции "Барракуды", которая состояла из толкача и баржи, где были 158 пассажиров и обслуживающий персонал. В итоге неуправляемая баржа врезалась в опору автомобильного моста. Никто не погиб. Однако барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья, пассажирам плавучего кафе "Барракуда".