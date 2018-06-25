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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "Интерфакс".
"Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность", — заявила Скворцова.
На вопрос, позволяет ли здоровье россиянок старше 55 говорить о повышении пенсионного возраста, министр ответила, что сегодня женщина 55 лет в народном менталитете "уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту". Также, по ее словам, 60-летний мужчина "тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности".
По мнению Скворцовой, предлагаемые кабмином параметры и темпы повышения пенсионного возраста дадут гражданам страны адаптироваться к новым реалиям. Она отметила, что для плавного перехода к новым параметрам понадобится 16 лет, назвав данный срок "абсолютно достаточным периодом с точки зрения адаптации любого человека".
Напомним, 14 июня кабмин внес в Думу законопроект об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В правительстве заявили, что данная мера приведет к увеличению пенсий на 1 тысячу рублей в год.
Комментарии
Спасибо за заботу, радетели!
И какие идиоты их выбирали?