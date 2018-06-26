Фото: vistanews.ru
Портал Amic.ru продолжает знакомить своих читателей с тем, как будет выглядеть рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в крупнейших городах Алтайского края.
Напомним, что плата за ЖКУ будет повышена с 1 июля. Ранее мы уже сообщали, на сколько для жителей региона вырастут тарифы на электричество, и подробно информировали о повышении платы за холодное и горячее водоснабжение, а также за тепло и водоотведение в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Славгороде и Яровом.
Сегодня рассказываем об увеличении тарифов в Алейске. Здесь ситуация с предстоящим ростом расценок выглядит так:
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