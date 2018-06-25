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Тренерский штаб российской сборной по футболу опубликовал стартовый состав национальной команды на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая. Об этом пишет "Интерфакс".
С самого начала на поле в составе российской сборной выйдут следующие игроки: Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артем Дзюба.
Таким образом, по сравнению с предыдущим матчем против египетских футболистов в сборной произошел ряд изменений. Сейчас в составе отсутствуют Марио Фернандес, Юрий Жирков, Александр Головин. Вместо них играть будут Кудряшов, Миранчук и Смольников.
Матч пройдет в понедельник, 25 июня, в Самаре в 17:00 по московскому времени. Ранее обе команды уже завоевали путевки в плей-офф мундиаля. А их соперники по группе А Египет и Саудовская Аравия такого шанса лишились.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Uruguay #URURUS #Вместемыкоманда #FIFA2018 pic.twitter.com/ccxaJh9b7s— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.
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