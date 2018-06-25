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Средние цены бензина на московских заправках снизились за неделю с 18 по 25 июня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику Московской топливной ассоциации (МТА).
Последний раз цены на бензин росли на неделе с 31 мая по 4 июня, а затем начали падать вниз. Таким образом, цены на бензин снижаются уже три недели подряд. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтяниками о том, что на время выработки решений о поддержке отрасли они зафиксируют цены на уровне 30 мая.
По данным МТА, на 25 июня средние цены на заправках столицы РФ на дизельное топливо снизились на 1 копейку — до 44,28 рубля за литр, на Аи-92 — на 7 копеек, до 42,28 рубля за литр, на Аи-95 — также на 7 копеек, до 45,72 рубля за литр.
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