Фото из открытых источников
25 лет исполняется 26 июня молодой американской суперзвезде Ариане Гранде, которая в свои годы уже реализовала себя как певица, актриса и модель.
Несмотря на то, что Ариана еще очень молода, музыкальную карьеру она строит чуть ли не половину своей жизни – с 13 лет. Пробивной характер и желание работать дали свои плоды. Сегодня Гранде – состоявшаяся артистка с мировым именем.
А еще она очень красивая девушка. Предлагаем подборку фотографий этой талантливой исполнительницы.
Комментарии
Красавица, а голос какой волшебный
лорка и то краше