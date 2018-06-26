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Чем опасны комары этим летом и привыкают ли они к репеллентам

, ИА "Амител"
В Алтайском крае появляются новые виды комаров, которым нужно больше крови

Фото: Pulson.ru

После урагана 23 июня жители Барнаула массово жалуются на увеличившееся количество комаров. "Остановиться на улице невозможно — тут же облепляют. Неужели их к нам этим ветром принесло?" - обратилась с вопросом в редакцию Amic.ru жительница Барнаула Наталья. С этим вопросом мы обратились к научному сотруднику лаборатории систематики и экологии животных Алтайской государственной академии образования Людмиле Комаровой.

1
Откуда в Барнауле столько комаров появилось?

Нет, ураганом их не принесло. Хотя можно сказать, что в какой-то мере ураган стал дополнительным ускорителем для выведения кровососущих насекомых, отмечает Комарова.

По словам специалиста, такое большое количество комаров и мошек в Барнауле и пригороде связано с погодой — для них сложилась очень благоприятная среда: очень жарко и очень влажно.

"Вода сейчас до сих пор высокая, много образовалось мелких водоемов и теплых лужиц — а это как раз самые благоприятные условия для комаров. В быстротекущих водоемах комары личинки не откладывают, их привлекает стоячая вода", — рассказала биолог.

2
Когда комаров станет меньше?

Заметный спад комаров можно ждать в июле. При условии, что жара будет стоять, а вот количество осадков сократится — лужицы и мелкие водоемы пересохнут и выводиться личинкам комаров будет негде.

Помогут в борьбе с комарами и стрекозы. Сейчас уже появились большие стрекозы-бабки, а вот небольших, стрелок, пока не видно. Возможно, это связано с тем, что в этом году в крае много жаб, которые также являются насекомоядными.

3
Чем комары могут быть опасны для жителей края?
В связи с изменением климата в Алтайском крае появляются представители новых семейств, которых раньше не было. К таковым, например, относятся представители рода Анофелес. Они гораздо крупнее наших по размеру и забор крови у жертвы у них значительно больше, чем у привычных нам мелких комаров. Опасность заключается в том, что эти комары могут заразить человека лихорадкой денге или малярией. "Дело в том, что у нас температурный режим повысился, выросла и продолжительность светового дня, и в результате вирусы в слюнных железах комаров успевают размножиться. Раньше нам это не грозило, потому что вегетационный период был короче, а сейчас вместе с климатом меняется и все остальное", — отметила специалист. По словам ученого, продолжительность жизни самки комара — 28 суток.
4
Привыкают ли комары к репеллентам?
Нет, к нашему счастью, к репеллентам они не привыкают. "Тараканы привыкают к средствам борьбы с ними, но у них нет такого метаморфоза. У комаров и у мошек четыре стадии развития организма, когда они переживают полный метаморфоз. Все стадии друг на друга не похожи, отмечается полное преобразование строения, и это исключает возможность привыкания, поэтому любые репелленты на них действуют губительно", — обрадовала Комарова.

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.06.2018 07:38
- гость -

Как так получается, что комары не являются переносчиками СПИДа?

0  0
26.06.2018 07:43
месный

26.06.2018 07:38
- гость -

комары не могут переносить выдумку

0  0
26.06.2018 07:45
- гость -

Комарова рассказала про комаров ))

0  0
26.06.2018 08:30
- гость -

появляются представители новых семейств, которых раньше не было. К таковым, например, относятся представители рода Анофелес.

Были Анофелес и много раньше, в 80х отмечали.

0  0
26.06.2018 08:30
- гость -

Какого дьявола городские власти не обрабатывают территории от них? Можно было бы хотя бы парки, да придомовые территории зачистить от москитов.

0  0
26.06.2018 09:10
- гость -

И детские сады!!! Детей съедают заживо!!!!

0  0
26.06.2018 09:13
- гость -

в ОЗК одевайтесь и не покусают. заодно и схуднете

0  0
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