Чем опасны комары этим летом и привыкают ли они к репеллентам

После урагана 23 июня жители Барнаула массово жалуются на увеличившееся количество комаров. "Остановиться на улице невозможно — тут же облепляют. Неужели их к нам этим ветром принесло?" - обратилась с вопросом в редакцию Amic.ru жительница Барнаула Наталья. С этим вопросом мы обратились к научному сотруднику лаборатории систематики и экологии животных Алтайской государственной академии образования Людмиле Комаровой.
Нет, ураганом их не принесло. Хотя можно сказать, что в какой-то мере ураган стал дополнительным ускорителем для выведения кровососущих насекомых, отмечает Комарова.
По словам специалиста, такое большое количество комаров и мошек в Барнауле и пригороде связано с погодой — для них сложилась очень благоприятная среда: очень жарко и очень влажно.
"Вода сейчас до сих пор высокая, много образовалось мелких водоемов и теплых лужиц — а это как раз самые благоприятные условия для комаров. В быстротекущих водоемах комары личинки не откладывают, их привлекает стоячая вода", — рассказала биолог.
Заметный спад комаров можно ждать в июле. При условии, что жара будет стоять, а вот количество осадков сократится — лужицы и мелкие водоемы пересохнут и выводиться личинкам комаров будет негде.
Помогут в борьбе с комарами и стрекозы. Сейчас уже появились большие стрекозы-бабки, а вот небольших, стрелок, пока не видно. Возможно, это связано с тем, что в этом году в крае много жаб, которые также являются насекомоядными.
Комментарии
Как так получается, что комары не являются переносчиками СПИДа?
26.06.2018 07:38
- гость -
комары не могут переносить выдумку
Комарова рассказала про комаров ))
появляются представители новых семейств, которых раньше не было. К таковым, например, относятся представители рода Анофелес.
Были Анофелес и много раньше, в 80х отмечали.
Какого дьявола городские власти не обрабатывают территории от них? Можно было бы хотя бы парки, да придомовые территории зачистить от москитов.
И детские сады!!! Детей съедают заживо!!!!
в ОЗК одевайтесь и не покусают. заодно и схуднете