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В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на одного из создателей торпедного оружия в РФ Шамиля Алиева.
По словам ученого, в настоящее время наблюдается тенденция возвращения к нереализованным идеям. "Заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров", — отметил он.
Алиев рассказал, что задачей подобного оружия в рамках концепции Сахарова является "уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде".
Собеседник издания добавил, что раньше эту идею не реализовали из-за отсутствия денег, а не из-за того, что она плохо работала.
Также ученый добавил, что ни одна разведка в мире не опровергала создание Москвой новейших видов вооружений, таких как гиперзвуковая система "Авангард".
"Преувеличивать или приуменьшать — это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение", — заключил Алиев.
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