Фото: vladtime.ru
В понедельник, 25 июня, самец выдры Гарри из Сочи спрогнозировал исход футбольного матча между футболистами сборной РФ и Уругвая, который уже стартовал в Самаре. Об этом пишет "Российская газета".
Традиционно питомцу сочинского аквариума предложили два мяча. Он выбрал красный мяч, а не мяч с надписью "Россия". По мнению выдры, в этот раз россияне не смогут победить соперника.
При этом эксперты отмечают, что расстраиваться фанатам сборной не стоит, так как россияне уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира после победы над Египтом и поражения Саудовской Аравии от Уругвая.
Подчеркивается, что Гарри уже дважды точно предсказывал исход матчей с участием российской сборной. Животное даже включили в перечень самых точных оракулов мундиаля.
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