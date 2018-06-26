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Главное украшение футбола: самые красивые фанатки чемпионата мира – 2018

, ИА "Амител"
Лучшее дополнение к спортивному празднику – прекрасные девушки

Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу в России в самом разгаре, а значит, самое время вспомнить не только про футбольные баталии, но и про тех, кто за ними наблюдает.

Любой праздник спорта интересен не только самими состязаниями, но и болельщиками, которые поддерживают своих героев, борющихся за победу. А уж если болельщики – это прекрасные девушки, то тут и вовсе любая игра может отойти на второй план.

Предлагаем вам подборку самых красивых футбольных фанаток, съехавшихся на чемпионат мира – 2018.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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