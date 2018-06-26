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Чемпионат мира по футболу в России в самом разгаре, а значит, самое время вспомнить не только про футбольные баталии, но и про тех, кто за ними наблюдает.
Любой праздник спорта интересен не только самими состязаниями, но и болельщиками, которые поддерживают своих героев, борющихся за победу. А уж если болельщики – это прекрасные девушки, то тут и вовсе любая игра может отойти на второй план.
Предлагаем вам подборку самых красивых футбольных фанаток, съехавшихся на чемпионат мира – 2018.
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