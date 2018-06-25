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Российский журналист Владимир Познер прокомментировал слова писательницы Людмилы Улицкой, которая указала на агрессивность российского общества. Ведущий заявил, что это свойственно любой стране, переживающей переходный период, пишут "Известия", ссылаясь на радио "Говорит Москва".
По словам Познера, многие не понимают, куда страна идет. "Общество разделено в своих взглядах, как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране, и он трудный в России", — цитирует издание слова журналиста.
Познер считает, что именно в такие моменты возникает агрессия и даже жестокость.
Что касается заявлений Улицкой о движении РФ поперек цивилизационному процессу, журналист с этим не согласился. Он заявил, что Россия идет по пути цивилизационного процесса "после долгого пребывания в абсолютно нецивилизационном состоянии". Познер добавил, что имеет в виду советское состояние.
Интервью с Улицкой вышло накануне, 24 июня, на канале "112 Украина". Писательница также высказала мнение об отставании россиян от европейского общества на полтора века.
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