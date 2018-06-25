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Сына финансового атташе посольства Ливии похитили в украинской столице. Об этом пишет RT, ссылаясь на Insider.ua и его источник в правоохранительных органах.
По данным издания, речь идет о молодом человеке 1992 года рождения.
В полиции Киева, в свою очередь, подтвердили похищение человека, однако называть его имя не стали.
Правоохранители уточнили, что сообщения о похищении человека стали поступать в дежурную часть около 12:00 в понедельник, 25 июня. Свидетели рассказали, что на Тургеневской улице двое неизвестных насильно посадили молодого человека в темную машину и покинули место происшествия.
По данным издания, в Киеве объявлен план "Перехват". Стражи порядка ищут Volkswagen Golf тёмно-синего цвета.
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