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Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыган во Львове

, ИА "Амител"
В результате нападения на табор погиб один человек, еще четверо получили ранения

Фото: iamir.info

Глава СБУ Василий Грицак не исключил, что за нападением на цыган во Львове может стоять Россия. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам главы Службы безопасности Украины, согласно предварительному анализу, аналогичная организация есть и в РФ. "За этим может стоять Россия", — цитирует агентство слова Грицака, добавив, что СБУ проводит расследование нападения.

В ночь на 24 июня на окраине Львова произошло нападение на цыганский табор. Один человек погиб, еще четверо, включая десятилетнего ребенка, получили ранения.

Правоохранители задержали восемь человек, включая организатора нападения. Большинству задержанных 16-18 лет, они заявили, что принадлежат к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным нацполиции Львовской области, причастными к нападению оказались ученики одной из местных школ и профтехучилища.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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