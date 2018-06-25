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Соцсеть "ВКонтакте" представила обновленные опросы. Сервис получил обновленный дизайн и широкие возможности настройки голосований, пишет РИА Новости.
Теперь пользователи Сети могут проводить опросы в беседах, ограничивать время голосования, выбирать несколько вариантов ответа и настраивать внешний вид опросов при помощи фоновых иллюстраций.
"Опросы 2.0 открывают ещё больше возможностей для обсуждений и захватывающих публикаций", — говорит директор по развитию продуктов "ВКонтакте" Вадим Дорохов, уточняя, что теперь пользователи могут обмениваться мнениями с друзьями, составлять рейтинги и хит-парады, оценивать творчество талантливых авторов, проводить конкурсы и статистические исследования.
При создании опроса пользователи могут добавить цветной фон для привлечения внимания. Фоновое изображение можно выбрать из готовых иллюстраций или загрузить свою собственную фотографию. Теперь автор опроса может указывать его продолжительность и разрешать выбирать несколько вариантов сразу. Как только срок голосования закончится, уже никто не сможет проголосовать или изменить свое решение, а все участники получат уведомление с приглашением узнать итоги. Нововведение упростит организацию конкурсов представителям бизнеса и руководителям сообществ. Если пользователь хочет поменять выбор, он может перегоолосовать до конца опроса на любой платформе.
Кроме этого, соцсеть добавила возможность создавать опросы в беседах. Это, по словам создателей, позволит упростить обсуждения в мессенджере, когда нужно принять общее решение вместе с друзьями или коллегами. Нововведение уже доступно в веб-версии и в приложении для Android, но вскоре появится функция и в iOS.
Также опросы соцсети можно встраивать на сторонние сайты — в виде специального виджета. Пользователи сторонних ресурсов могут принимать участие в голосованиях и сразу же делиться с друзьями своим выбором.
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