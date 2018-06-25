Фото: si.com
Российская сборная проиграла футболистам из Уругвая в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.
Встреча завершилась со счетом 0:3. У уругвайцев отличились Луис Суарес (10-я минута матча) и Эдинсон Кавани (90-я минута). Еще один мяч забросил в ворота России Денис Черышев (23-я минута).
В результате россияне стали вторыми в группе А, а уругвайцы — первыми. Обе команды вышли в плей-офф, причем российские футболисты сделали это впервые. Соперники сборных определятся после матчей Испания — Марокко, Португалия — Иран.
Комментарии
это не у третьесортных выигрывать...