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Свыше 590 авиарейсов задержали или отменили в Аргентине из-за всеобщей забастовки, которая проводится профсоюзами в знак протеста против экономической политики правительства. Стачка затронула всего порядка 71 тысячи пассажиров, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство EFE и официальные данные.
Из-за 24-часовой забастовки, к которой присоединились профсоюзы авиатранспортного хозяйства, была парализована работа столичного международного аэропорта Эсейчас и другие авиатерминалы. Согласно данным Минтранса республики, работу продолжает аэродром Эль-Паломар, который находится рядом со столицей — Буэнос-Айресом.
О проведении всеобщей забастовки объявила Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) — самое крупное профсоюзное объединение Аргентины. Из-за стачки было парализовано движение общественного транспорта в столице и других аргентинских городах. К призыву ВКТ присоединились также работники других секторов экономики южноамериканской республики.
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