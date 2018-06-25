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Восемь футболистов сборной России провели на поле стадиона "Самара-арена" тренировку. Футболисты вышли на поле через пять минут после финального свистка игры Россия — Уругвай, которая закончилась поражением россиян со счетом 0:3, пишет Life.
В тренировке приняли участие футболисты, которые не принимали участие в матче мундиаля: Антон Миранчук, Андрей Семёнов, Александр Ерохин, Владимир Гранат, Александр Головин и Юрий Жирков. Подчеркивается, что Жирков, который получил травму в игре против Египта, тренировался вместе со всеми. Кроме этого, параллельно занимались вратари Андрей Лунёв и Владимир Габулов.
Полевые игроки пробежали несколько кругов по полю с ускорениями, а вратари отрабатывали удары с ближней дистанции.
Напомним, после матча 25 июня стало ясно, с какого места выйдут россияне в плей-офф ЧМ-2018. После поражения команда под руководством Станислава Черчесова заняла второе место в группе А. Уругвайцы стали первыми.
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