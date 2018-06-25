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Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона представило колесо-трансформер, которое может приобретать треугольную форму. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайте организации.
Колесо разработали в рамках программы GXV‐T. Трансформер может приобретать форму как колеса, так и гусеничной ленты. Отмечается, что, в частности, на сыпучем грунте устройство начинает выполнять функцию гусеничного движителя и принимает треугольную форму.
Разработка должна повысить мобильность военной техники в труднодоступной местности. Также агентство анонсировало систему адаптивной подвески, новые двигатели и оптические нововведения для боевой бронированной техники.
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