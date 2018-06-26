Фото: worldcuprussia-2018.com
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов в эфире Первого канала прокомментировал итоги матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против уругвайских футболистов. Об этом пишет "Лента.ру".
"С одной стороны, плохо, что проиграли. С другой — пощечина в определенный момент полезна", — заявил тренер, добавив, что теперь футболисты будут спокойно ждать информации, кто станет их соперниками.
"Хотим мы этого или нет, но эта команда уже была другого уровня. Мы через эту игру подготовились к следующей, потому что сегодня и скорости были, и игра другая, и соперник другой, и индивидуальные качества другие. Только так можно понять, каков следующий уровень", — добавил Черчесов.
Напомним, в понедельник, 25 июня, россияне проиграли уругвайцам со счетом 0:3. В составе соперника сборной РФ отличились Луис Суарес и Эдисон Кавани, кроме этого автоголом отметился полузащитник Денис Черышев.
Россияне заняли второе место в группе А, а команда Уругвая — первое. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия.
Соперники россиян и уругвайцев определятся после 25 июня, когда пройдут матчи в группе В: Испания сыграет с Марокко, Португалия — с Ираном.
Комментарии