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Проекты о переносе ответственности за репосты в сети из Уголовного кодекса в Административный разумны, инициативу нужно обсудить. Такое заявление сделал первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ), передает РИА Новости.
"В принципе, я за то, чтобы, кончено, некоторые составы уголовно-наказуемых деяний перебросить в Кодекс об административных правонарушениях", — заявил он, выразив мнение, что статья и преступления ею предусмотренные, первой частью, "особенно не относятся к категории каких-то тяжких или сильно опасных для общества преступлений".
При этом парламентарий отметил, что нужно подробно ознакомиться с текстом проектов, внимательно их проанализировать и обсудить.
Днем ранее депутаты Думы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в ГД пакет законопроектов, который исключает уголовную ответственность за репосты в сети. По словам авторов, целью инициативы является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети "Интернет".
Также депутаты предлагают исключить преступность деяния, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ, и установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства наступает лишь в том случае, если это деяние совершено с применением или угрозой применения насилия, а также с использованием служебного положения.
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