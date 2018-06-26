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Ростовские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух маленьких девочек. Об этом пишет пресс-служба областного СУ СКР.
Уточняется, что дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Инцидент произошел в минувшую субботу, 23 июня. По данным ведомства, трое детей (девочки полутора, трех и 13 лет) несколько часов находились дома без присмотра родителей. Когда взрослые вернулись, что нашли в припаркованной во дворе машине двух младших детей без признаков жизни. Их старший ребенок в это время спала в доме.
Эксперты не нашли телесных повреждений на телах погибших. Согласно предварительной информации, девочки погибли из-за гипертермии (перегрева организма), подчеркивают в ведомстве.
"Газета.Ru", ссылаясь на издание 161.ru и его источник в правоохранительных органах пишет, что мать оставила младших дочерей на их старшую сестру и поехала сдавать экзамены. По мнению следователей, когда девочка отвлеклась, малыши смогли забраться в автомобиль.
Подчеркивается, что семья не является неблагополучной.
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