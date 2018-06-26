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Нападающий российской сборной Артем Дзюба предположил, что футболистам в матче с Уругваем не хватило везения. Об этом пишет "Лента.ру".
Игрок назвал Уругвай "топ-командой", добавив, что с ней можно играть.
"От этого еще обиднее. Второй гол — это вообще не знаю что. Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня — невезение. Может, в обраточку вернулось. Надо постараться госпожу Фортуну вернуть в нашу сторону", — добавил нападающий.
Другими причинами проигрыша он назвал первый пропущенный мяч и удаление с поля в первом тайме Игоря Смольникова. По словам Дзюбы, после этого "игра для Уругвая была сделана". "Но мы виноваты все: вместе побеждаем и вместе проигрываем. У нас такой внутренний договор. Сегодня проиграли все", — заключил футболист.
Напомним, сборная Уругвая одержала победу над российской командой со счетом 3:0. В результате национальная команда РФ заняла второе место в группе А, уступив уругвайцам.
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