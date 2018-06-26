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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе военного инновационного технополиса "Эра" министерства обороны РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на размещенный на официальном интернет-портале правовой информации документ.
"Постановляю: создать военный инновационный технополис "Эра" министерства обороны Российской Федерации… Местонахождения технополиса — город Анапа Краснодарского края", — цитирует агентство текст указа.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что открытие технополиса запланировано на сентябрь текущего года. Предполагается, что на полную мощность "Эра" выйдет в 2020 году.
Технополис находится на черноморском побережье на площади 17 гектаров. Научно-образовательный сектор "Эры" включает проектные подразделения, центр обработки данных, которые оснащены сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований. В программу приоритетных научных исследований включены 40 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются совместно с предприятиями промышленности.
В прибрежной зоне Чёрного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажёрный зал, площадки для активного отдыха. Прибрежные корпуса "Эры" предназначены для проживания операторов научных рот технополиса.
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