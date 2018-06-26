Фото: sayanogorsk.info
400 ДТП произошло по вине бродячих коров в Астраханской области за последние два года. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на портал Астрахань-24.
Уточняется, что жертвами аварий стали 23 человека, еще 40 пострадали.
Отмечается, что обычно у бесхозных коров отсутствуют отличительные знаки. Однако, лишь 45% животных в регионе промаркировано. Согласно закону, за нарушение правил прогона и выпаса хозяин коров должен нести ответственность.
В результате таких нарушений крупный рогатый скот продолжает становиться причиной аварий.
Газета добавляет, что вопрос о безнадзорных сельхоз животных обсуждался на выездном совещании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению областной думы, который прошёл в Камызякском районе. Депутаты считают, что жестко контролировать правила прогона и выпаса можно лишь у идентифицированных коров. Сократить аварийность по вине бродячих животных можно только выполняя нужные правила.
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