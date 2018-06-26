Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Таким образом, испанцы заняли первое место в группе и сыграют в 1/8 финала со сборной России. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".
Матч Уругвай — Россия в Самаре определял победителя в группе А. Российской сборной, набившей на Саудовской Аравии и Египте разницу мячей +7, пока уругвайцы побеждали тех же соперников более чем скромно (два раза по 1:0), достаточно было добиться ничейного исхода, чтобы остаться на первой строчке в группе. Однако сборная России уступила Уругваю со счетом 0:3 и в 1/8 финала сыграет с Испанией.
Комментарии
2 выиграли и 2 проиграли, типа, поучаствовали
до свиданья наш ласковый Миииишааааа,
возвращайся в свой сказочный лес
По мнению экспертов, более удобным соперником для россиян были бы португальцы - пить пиво на диване вот место косоногих
Баста карапузики!
место косоногих мяч попинывать и деньги не хилые за это получать.
шахтер, добывающий тепло для людей, получает меньше, чем беспонтовые пинатели мяча.
вообще, надо чтобы все пинатели мяча попинывали мячик исключительно за свой счет
Выиграют!!!
26.06.2018 08:59
Гость
Выиграют!!!
+1000000
конечно выиграют... если на тотализаторе на своё поражение поставят