Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин заявил в интервью "Известиям", что средний размер пенсии в 2019 году вырастет до 15,4 тыс. рублей, а к концу нынешнего года средний размер выплаты будет равняться 14 414 рублям.
Прибавка для неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч в год, уточнил он.
"У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсии у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", — добавил Топилин.
Он также отметил, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции, и подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для таких существенных прибавок.
Комментарии
2019 году вырастет до 15,4 тыс. рублей, а к концу нынешнего года средний размер выплаты будет равняться 14 414 рублям.
Прибавка для неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч в год, уточнил он.
что-то с арифметикой у главы не того
ежели прибавка 12 тыр в год а в 2019 году пенсия будет 15,4 тыра - то в 2018 году пенсионер должен получать 15,4-12=3,4 тыр, что гораздо меньше минимальной пенсии в РФ ))
эти топилины за раз в магазине тратят в 2 раза больше, а пенсию когда-то в 2024 году. Да вы сегодня что-то делайте, чтобы старики не нищенствовали, а то пошел на пенсию и надо искать работу, чтобы на эти. каждый лень с новыми ценами лекарства, хватало
26.06.2018 09:05
гость... ну пенсионеры сейчас многие детей, внуков на пенсии кормят, им самим много не нужно, они привыкли. Да и ЗП у некоторых меньше, чем пенсия