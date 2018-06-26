Объединенная авиастроительная корпорация в 2018 году приступит к разработке эскизного проекта сверхтяжелого военно-транспортного самолета (СВТС) на замену Ан-124 "Руслан", сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет корпорации.
Отмечается, что в приоритетах корпорации на 2018 год указаны подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС, а также разработка эскизного проекта самолета.
Ранее на украинском государственном предприятии "Антонов" назвали невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России. Вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин в комментарии RT заявил, что возобновление производства Ан-124 "Руслан" является решаемой задачей.
Комментарии
"...Алексей Рогозин в комментарии RT заявил, что возобновление производства Ан-124 "Руслан" является решаемой задачей." - именно поэтому принято решение о разработке нового?