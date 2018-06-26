Силуанов назвал средний размер пенсий в России в 2024 году

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что в случае принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста средний размер пенсий на протяжении нескольких лет вырастет до 20 тысяч рублей.
"В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей", — подчеркнул Силуанов.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что увеличение размера социальных выплат пенсионерам произойдет уже в 2018 году, а к концу 2019 года средняя пенсия будет составлять 15,4 тыс. рублей.
Накануне Силуанов спрогнозировал индексацию пенсий на 7% в 2019 году.
Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму в середине июня. Власти намерены поднять возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
Комментарии
Чтоб он сам жил на среднюю пенсию, которая на протяжении нескольких лет вырастет до 20 тысяч рублей.
P S. Голосовали? Получите!
А официальная инфляция сожрет её еще раньше. И скорее всего году так к 2020.
"В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей", — подчеркнул Силуанов.
ну дык при ежегодной индексации пенсии на 6%, то есть на уровень инфляции, что и так предусмотрено существующим законодательством рф, пенсия в 2024 году и так будет 20,4 тыс. рублей если в 2018 году она 14,4 тыс.
казалось и причем здесь пенсионная реформа ))
так до конца 2019 года + 12 т. руб, как тогда 15,4т.руб получается? сколько же сейчас средняя, совсем в цифрах запутались.
Дык специально путают. Народ-то в основной своей массе весьма туповат. Как бы стадо из него сделали еще лет 6 назад. Сейчас главное сказать "вон трава вон река", чтобы все побежали.
26.06.2018 09:24
- гость -
так до конца 2019 года + 12 т. руб, как тогда 15,4т.руб получается? сколько же сейчас средняя, совсем в цифрах запутались.
запутался топилин, а это честно говорит - повышать будем не более уровня инфляции ))
никто из них не запутался. они народ путают. один говорит на тысячу в месяц, второй на тысячу в год. а по факту на 300 рублей раз в пятилетку будет.
Сейчас им важно убедить людей, что увеличение пенсионного возраста на благо людей, а потом, все страсти поулягутся и можно снова творить беззаконие!
Средний. Холопам повысят на 6000 руб., Смердам на 300-600 рублей.а так средний он и есть средний
Пипл схавает - схема не меняется!
Как ни стыдно Путину и его еврейской команде столько времени унижать народ российский. Подачки ввиде пенсий в 20 тысяч - это просто смех сквозь слезы . Когда эти нажруться и отвалят во свояси на острова , купленные на народное достояние - газ и нефть .
76% выбрали эту власть и такого президента, что вы ждали улучшений.
Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй.
АМИК теперь каждую говорящую голову будет публиковать про пенсии?
Сначала Топилин, теперь Силуанов.
Ясно, что ничего полезного мы от них не услышим.
26.06.2018 10:36
Евген Егорьевский
Какие острова?
Им сейчас за пределами России жизни не будет.
26.06.2018 10:52
Грантштейн
обычные острова. в баренцевом или охотском море