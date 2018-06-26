Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Минфин предлагает давать вычеты по НДФЛ для граждан, которые будут копить себе на пенсию.
По словам Силуанова, министерство также выступает за предоставление льгот по налогу на прибыль для работодателей, которые будут софинансировать накопления своих работников.
Министр считает, что находящиеся в трудоспособном возрасте люди "могли бы себе создавать дополнительный ресурс для использования уже в пенсионном возрасте".
"Для того, чтобы это было интересно и для работников, и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы: они будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей будут уменьшать налогообложение прибыли", — заявил Силуанов.
Он подчеркнул, что ведомство намерено подготовить и внести в Госдуму соответствующий законопроект в ближайшее время.
Ранее Силуанов назвал средний размер пенсий в России в 2024 году — около 20 тысяч рублей.
Комментарии
кому копить? кто доживет? уровень жизни падает, медицину добивают оптимизацией
если делать эти накопления предложат под крылом ПФ то пошли вы на .......
давать вычеты по НДФЛ для граждан, которые будут копить себе на пенсию
то есть пфр-у 22% мало - хочется 35% ))
Верить правительству - себя не уважать! Одна лож, лицемерие, обещания и грабеж народа!
26.06.2018 09:33
- гость -
Верить правительству - себя не уважать! Одна лож, лицемерие, обещания и грабеж народа!
а вы ожидали чего-то другого от буржуазного государства ))
26.06.2018 09:21
- гость -
Естественно. Никто вам не даст никакого вычета, если вы денежки себе на счет понесете, а не дяде из ПФР)))
ЗЫ Неужто они думают, что кто-то поведется?
так вроде что то типа такого же было
До этого же мы отчисляли на пенсию 26% и ндфл платили, а ПФ наши денежки профукали. Теперь пенсионный возраст поднялся, народ уже не столь глуп, замануха нужна.
26.06.2018 09:35
- гость -
Вы немного неправы. Тут даже не буржуазная власть, а власть воров, жуликов и грабителей! Крышует эту власть человек который врет в глаза людям!
Анекдот в тему:
— Владимир Владимирович, может лучше поднять налоги для олигархов чем грабить стариков?
— Я уже говорил по этому поводу с олигархами — они против.
скорее всего, 2024 году, на 20 тысяч рублей булку хлеба себе пенсионер позволить сможет
"Для того, чтобы это было интересно и для работников, и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы: они будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей будут уменьшать налогообложение прибыли", — заявил Силуанов.
Они серьезно?????
Кто сейчас платит налог на прибыль?
Все показывают 3 копейки дохода, чтобы заплатить полкопейки. Нет дураков показывать свой доход.