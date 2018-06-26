Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщает, что на 1 июня доля фирм-однодневок в России составляла 7,3% (309 500) от общего числа компаний, в начале 2016 года на них приходилось 35,5% (1,6 млн), а в 2011 году — 40,1% (1,8 млн), пишет РБК со ссылкой на материалы ФНС.
Ранее Центробанк опубликовал рекомендации по выявлению фирм-однодневок. Главным критерием стал учет НДС в операциях: в случае, если компания получает оплату с НДС, а переводит эти деньги без налога, возникает вопрос, из каких средств она собирается его платить.
ЦБ уточнял, что наиболее часто такая схема используется в сфере сельского хозяйства, а также в экспорте рыбы, зерна, лесоматериалов.
Под фирмой-однодневкой ФНС подразумевает "юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации".
Комментарии
Боже мой... Во-первых, на моей памяти налоговая приходила с проверкой на предмет "не фирма ли вы однодневка" в контору, работающую стабильно с уплатой всех налогов аж с 1999г. Это к вопросу об их критериях оценки. Во-вторых, то, что они не считают фирму однодневкой, еще не говорит о том, что она ею не является. И уж что-что, а отчетность такие фирмы точно сдавать будут)))
у меня 5 фирм, "на всякий случай" и почти за 10 лет ни разу не было проверок)))
26.06.2018 10:48
- гость -
а еще ты получаешь 14 тысяч, объездил весь мир и подумываешь о веревке на своей шее
26.06.2018 10:48
- гость -
А вот это скорее всего ложь.
Сейчас ИФНС очень бодро шерстит.
Закрутили гайки где можно и нельзя.