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СМИ: Кадыров попросил Путина запустить скоростную магистраль в Грозный

, ИА "Амител"
Цена вопроса - более 1 триллиона рублей

Фото: vesti95.ru

Президент России Владимир Путин распорядился подробно рассмотреть предложение главы Чечни Рамзана Кадырова пустить в Грозный высокоскоростную железнодорожную магистраль, пишет "Коммерсант".

Стоимость Транскавказской ВСМ до Грозного может составить 1,2 трлн руб. без учета подвижного состава.

Издание сообщает, что Кадыров написал письмо Путину с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. 

В частности, в письме указывается, что РЖД планируют строительство ВСМ Центр-Юг (Москва-Адлер). Кадыров предлагает начать это строительство с участка Ростов-на-Дону – Краснодар и отдельно к нему присоединить новую Транскавказскую ВСМ в сторону Грозного и Махачкалы через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

Как отмечает издание, согласно планам РЖД, в перспективе действительно предусмотрено строительство ВСМ Москва-Адлер. В том числе предусмотрено строительство ВСМ Москва-Тула длиной 194 км как первого элемента будущей южной ВСМ. Однако ответвлений на Грозный и Махачкалу пока в планах нет.

Письмо Кадырова датировано 15 июня. Путин уже поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом, уточняет издание.

Получение письма изданию подтвердили в Минтрансе. Там добавили, что оно "в проработке". В Минэкономразвития заявили, что министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках "Стратегии пространственного развития".

"Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар-Грозный-Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план", — сообщил источник издания в Минтрансе. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.06.2018 09:38
ГОСТЬ

газ проведите в села и деревни АЛТАЙСКОГО КРАЯ!

1  0
26.06.2018 09:41
- гость -

Правильно, чечня сейчас основной поставщик нужного товара кремлю, бандитов всех мастей

1  0
26.06.2018 09:42
- гость -

газ проведите в села и деревни АЛТАЙСКОГО КРАЯ!
________________
зачем он вам, все что газпром потеряет на внешнем рынке отобьет на внутреннем

1  0
26.06.2018 09:44
- гость -

Да вы Москву переименуйте в Грозный и все дела. Целый лярд сэкономите.

1  0
26.06.2018 09:47
многодетный

Да вообще без проблем, сейчас пенсионный сразу до 75 лет поднимем , процентов 5 от силы доживать будет вот и полсуммы уже есть. Платон поднимем, налоги поднимем , все поднимем вот вам и транскавказкая магистраль, а то какими-то мелочами занимаемся в виде олимпиад,ЧМ , сколково, мостики и т.п. ПОКАЖЕМ РУСЬ МАТУШКУ во всей красе и со всеми невозможными возможностями

1  0
26.06.2018 09:53
- гость -

один вопрос, зачем? в дотационный регион застрявший в средневековье скоростная магистраль

1  0
26.06.2018 09:59
- гость -

большего лицемерия быть не может, человек который резал головы русским является героем россии

1  0
26.06.2018 10:08
- гость -

Вот что значит великий политик, замочить в сортире не получилось - решил дружить! А каким грозным голосом он это говорил и как мило теперь улыбается!

1  0
26.06.2018 10:19
- гость -

Рамзан организовал медосмотр чечнским детям специалистами из Москвы, их подлечат в Москве. А мы с вами детям по 100 руб собираем. Странно смотреть на это.
Кстати задолженности по ЖКХ исчисляются миллиардами, наверняка республиканские власти поразвели. Опять все спишут или скомпенсируют их общего бюджета.
Не справедливо это.

1  0
26.06.2018 10:21
- гость -

26.06.2018 09:59
- гость -
деточка, они войну остановили, войну в которой наши продажные генералы постоянно предавали своих вояк. А вот Порошенко под благими намерениями такую войну продолжает.

0  1
26.06.2018 10:25
- гость -


26.06.2018 10:21
- гость -
Деточка это Вы, не надо грубить незнакомому человеку, что Вы знаете о войне, кто ее развязал и кто остановил!

1  0
26.06.2018 10:26
- гость -

26.06.2018 09:53
- гость -
один вопрос, зачем? в дотационный регион застрявший в средневековье скоростная магистраль
__
Ну как... Например, джигит попал в неприятную ситуацию в Москве. Звонит домой, братья срочно грузятся в поезд - и через несколько часов они уже на месте!

1  0
26.06.2018 10:28
- гость -

26.06.2018 10:21
- гость -
войну в которой наши продажные генералы постоянно предавали своих вояк
___
А зачем вы продажных генералов держите в армии?

0  0
26.06.2018 10:29
Гость

пенсионеры РФ с радостью помогут многострадальному чеченскому народу, и не такое оплачивали...

1  0
26.06.2018 10:35
- гость -

26.06.2018 10:28
- гость -
это было при ельцине, вы память потеряли?

0  1
26.06.2018 10:36
- гость -

26.06.2018 10:25
- гость -
у вас пунктик по поводу "ты-вы". Никто не сказал ты, сказано "деточка"...
проблема в вашей голове.

0  0
26.06.2018 10:43
- гость -


26.06.2018 10:36
- гость -
Уважаемый, если у Вас в голове проблема, то не надо считать, что она у всех! Называть незнакомого человека "деточкой" - считаю неуважением!

0  1
26.06.2018 10:49
- гость -

26.06.2018 10:35
- гость -
это было при ельцине, вы память потеряли?
___
"они войну остановили" - Это было при Ельцине?

0  0
26.06.2018 10:57
Грантштейн

А зачем туда ВСМ?
Высокоростные ишаки не нужны?

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