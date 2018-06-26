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Грозовые бури продолжают преподносить неприятные сюрпризы жителям Алтайского края — из-за разгула стихии в Целинном районе без электричества оставались шесть сел.
"26.06.2018 года в результате прохождения грозового фронта без электроснабжения остались 6 населенных пунктов с. Целинное, Дружба, Марушка, Еланда, Бочкари, Шадрино. Причина отключения — грозовой фронт. Восстановлено электроснабжение в с.Целинное в полном объеме. Погодные условия нормализовались, грозовой фронт прошел", — отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Также на территории района зафиксированы многочисленные падения деревьев, а в результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли здания школы.
К счастью, никто не пострадал.
"Для восстановления электроснабжения формируются бригады филиала межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири", — добавляют в экстренном ведомстве.
В ликвидации последствий прохождения грозового фронта задействовано 150 человек, 34 единицы техники, из них от МЧС 89 человек, 12 единиц техники.
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