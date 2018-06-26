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Алгоритм там, где ты захочешь: что и где возводит крупный застройщик

, ИА "Амител"
Сегодня география строительства компании "Алгоритм" позволяет выбрать жилье там, где удобно покупателю

Есть поговорка: "Оказаться в нужное время в нужном месте". Но это про людей. А если для людей, то тогда так: строить правильные объекты в правильных местах. И компания "Алгоритм" в полной мере реализовывает этот тезис. Это в совокупности со многими другими факторами (выверенные планировки, сохранение заявленных сроков и т.д.) заслуженно сделали ИСК "Алгоритм" одним из лидеров рынка в Барнауле.

Сегодня география строительства компании "Алгоритм" позволяет выбрать жилье там, где удобно покупателю. Кому-то нужна школа или детский сад в пешей доступности, кто-то не хочет покидать привычный спальный район, а кто-то, наоборот, хочет жить в центре деловой жизни большого города.

И для тех, и для других "Алгоритм" выбирает такие места для строительства своих объектов, которые смогут удовлетворить все потребности покупателей. Каждый объект соответствует всем современным требованиям и стандартам, но при этом имеет свою уникальную концепцию и свое лицо.

Так,  "ДЖАЗ" на Молодежной" - это мелодия, которая складывается из правильных звуков: комфорт современного жилья в сочетании с развитой инфраструктурой. Комплекс находится в пяти минутах ходьбы от торгового центра "Галактика", а это значит, что вам будет удобно совершать покупку продуктов и одежды, в выходные кататься на коньках и смотреть кино. Можно пешком сходить в театр или, если вы работаете в центре, быстро добраться до работы.

Еще один объект в центре Барнаула – это жилой комплекс "Литерный". Сам "Алгоритм" называет его домом первого класса. И это неспроста. Во-первых, в доме реализована продуманная концепция безопасности и ресурсосбережения. Во-вторых, почти идеальное местоположение – сочетание тихого центра с доступностью основных автомагистралей. В-третьих, сложившаяся образовательная и торговая инфраструктура. Именно поэтому "Литерный" нашел широкий отклик у молодых семей с детьми. К слову, сдача жилого комплекса "Литерный" - уже совсем скоро и новые жильцы лично смогут ощутить все прелести проживания в новом микрорайоне.

Компания "Алгоритм" учитывает текущие тенденции на рынке и запросы покупателей. Например, многие молодые семьи, в которых появились дети, предпочитают перебираться из делового и суетливого центра в новые районы.

Именно таким примером является жилой комплекс "Крылья" на улицах Сергея Семенова и Попова. Это кирпичные и панельные дома современной архитектуры и разнообразными планировочными решениями. Комплекс расположен в одном из самых динамично развивающихся районов города. Крупные транспортные магистрали — улица Попова и Павловский тракт – позволят жильцам без проблем добраться в любую точку города.

В непосредственной близости расположились крупные торговые и развлекательные центры – "Лента", "Европа", "Лето". А поход в зоопарк в парке "Лесная сказка" станет отличным вариантом провести выходные с семьей. 

ИСК "Алгоритм" следит за тем, чтобы каждый объект сдавался строго в соответствии с заявленными сроками строительства. Компания заботится не только о комфорте в квартире и местах общего пользования, но и о благоустроенности придомовых территорий. Создание безбарьерной среды, безопасные детские игровые площадки, озеленение дворов является обязательным элементом при строительстве домов.

Именно поэтому лозунгом "Алгоритма" стала фраза: "Купить квартиру может каждый!"

Подробности уточняйте по телефону +7 (3852) 72-00-82
или на сайте alg22.ru
Адреса отделов продаж:
пр. Социалистический, 54,
ул. Балтийская, 103
и мобильный офис продаж у строительной площадки ЖК "Крылья" (ул. Сергея Семенова, 4)

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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