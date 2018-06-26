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Будто другая планета: удивительную грозу с радугой засняли в Бийске

, ИА "Амител"
Необычное явление было зафиксировано в наукограде вечером 25 июня

Фото: vk.com/barneos22, vk.com/incident_22

Природа в Алтайском крае продолжает удивлять — накануне в Бийске прошла гроза, а одновременно с ней в небе появилась радуга.

Снимками необычного явления делятся пользователи социальных сетей, отмечая, что подобное сочетание природных явлений создает впечатление, будто мы находимся на иной планете.

Напомним, что вечером 23 июня страшный грозовой шквал обрушился на Барнаул. В результате в городе произошла целая серия серьезных ЧП.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.06.2018 10:24
- гость -

Шикарные снимки. Браво!

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