Фото: vk.com/barneos22, vk.com/incident_22
Природа в Алтайском крае продолжает удивлять — накануне в Бийске прошла гроза, а одновременно с ней в небе появилась радуга.
Снимками необычного явления делятся пользователи социальных сетей, отмечая, что подобное сочетание природных явлений создает впечатление, будто мы находимся на иной планете.
Напомним, что вечером 23 июня страшный грозовой шквал обрушился на Барнаул. В результате в городе произошла целая серия серьезных ЧП.
Комментарии
Шикарные снимки. Браво!