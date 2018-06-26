Тренер испанской сборной по футболу Фернандо Йерро заявил о способности российской команды создать "много проблем" во время матча 1/8 финала на чемпионате мира, сообщает "Спорт-Экспресс".
"В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится", — сказал Йерро.
Он добавил, что видел "все матчи сборной России" и что разберет с игроками испанской сборной игры российской команды: "Но сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок".
О том, что Россия в 1/8 финала встретится с испанской командой, стало известно накануне: тогда Испания сыграла вничью с Марокко, а Португалия — с Ираном. Россия заняла второе место в группе А после поражения от Уругвая со счетом 0:3. Испания заняла первое место в группе B из-за числа забитых голов.
Команда Уругвая следующий матч проведет с Португалией 30 июня в Сочи. Игра России и Испании пройдет 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
Комментарии
Себе создать проблемы она может
Способна - но не создаст, идите спокойно дальше
Будем болеть за Испанию.