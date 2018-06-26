КПРФ решила не выдвигать своих кандидатов на губернаторских выборах в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае, а также может отказаться от участия в выборах в Алтайском крае, сообщает РБК со ссылкой на близкого к администрации президента собеседника и два источника в партии.
По словам собеседников в партии, соответствующее решение утвердил президиум ЦК КПРФ. "Это не связано с тем, что мы играем в поддавки. У нас повестка по референдуму о пенсионном возрасте. Это важнее, чем участвовать в выборах с предопределенным результатом", — сказал источник издания.
Примечательно, что прежде КПРФ никогда не отказывалась от участия в губернаторских выборах сразу в нескольких регионах. В прошлом году коммунисты не выставили кандидата лишь на выборах в Марий Эл.
Отмечается, что отказ от участия в выборах в Новосибирской области — инициатива федерального руководства КПРФ, а в Красноярском крае и Омской области такое желание выразили местные отделения партии, рассказал близкий к руководству коммунистов собеседник.
По словам другого собеседника, решения были согласованы с администрацией президента. Решение не выдвигать кандидата в Омской области один из источников объяснил тем, что КПРФ хорошо относится к действующему главе региона и "бывшему товарищу" по Госдуме Александру Буркову.
Коммунисты также не будут выдвигать своих кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму в двух одномандатных округах в Амурской и Саратовской областях.
Об отказе мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локтя от участия в губернаторских выборах в регионе стало известно в начале июня. Как сообщали СМИ, это произошло после его поездки на встречу с руководством партии.
Комментарии
неуж-то вспомнили слова своего вождя и учителя ))
«Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках».
В.И.Ленин, ПСС, т.33, с.46.
Пусть отказываются,кому какое дело до них?
По большому счету они уже не интересны современному населению. Эффективных программ они не делают, а жить как в СССР уже никто не хочет. Поэтому пусть не участвуют.
Мне кажется, КПРФ ясно понимают, что у них не будет победы и поэтому вовсе отказались участвовать
КПРФ изжила себя. Когда главы партии зарабатывают миллионы на народе, то программы позволяющие называть себя коммунистами выглядят полным лицемерием.
Говорим одно , а делаем другое....
А доход имеют отменный. Ничего не производят, ничего не решают, ни чем не помогают людям, но денег море!!!!!