Фото: vk.com/la_altay
Поиски 65-летнего жителя села Тогул Николая Голомедова, пропавшего в начале апреля, ведут волонтеры в Алтайском крае.
Как отмечают в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение мужчины неизвестно с 6 апреля. Таким образом, мужчину ищут уже третий месяц.
Ранее в краевом управлении Следственного комитета сообщали, что мужчина ушел из села Тогул в неизвестном направлении. По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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